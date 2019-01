Leeggoed-criminelen maakten honderdduizenden euro’s winst met fruitbakken: nu riskeren ze celstraffen tot 4 jaar Jef Van Nooten

23 januari 2019

14u42 0 Hoogstraten Nederlandse criminelen staken in 2017 meermaals de grens over om bij Kempense bedrijven leeggoed te stelen. In totaal maakten ze voor honderdduizenden euro’s buit. Maar bij een inbraak in de Veiling in Hoogstraten liep het mis. Eén van de dieven kreeg een politiekogel in zijn been. De bende werd opgerold en riskeert nu celstraffen tot 4 jaar.

Met zijn tienen stonden ze woensdag terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Hoofdzakelijk Nederlandse Marokkanen die dachten dat ze het gat in de markt hadden gevonden.

In gehuurde vrachtauto’s staken ze de grens met België over om in de Kempen binnen te breken in tal van bedrijven. Niet om de meest waardevolle spullen te spelen. Ze hadden het gemunt op plastic bakken: plooikratten en fruit- en groentebakken. Bakjes met een beperkte waarde, maar door de grote hoeveelheid bakjes die ze buit maakten, liep de totale waarde snel op.

Euro Gijbels

Zo stalen ze in juli 2017 voor tienduizenden euro’s aan leeggoed bij fruit- en groentehandelaar Euro Gijbels in Geel. “Ze forceerden de toegangspoort en ontvreemdden 3.660 plooikisten om ze in Nederland op een veiling ten gelde te maken”, verduidelijkt de advocaat van Euro Gijbels.

Ook onder meer voedingsbedrijf Hamal Signature in Turnhout, fruit- en groentehandelaar Coccinelle uit Sint-Katelijne-Waver, StarMeal in Oevel (Westerlo) en de Veiling in Hoogstraten kregen minstens één keer nachtelijk bezoek van de leeggoed-criminelen.

“Ze zijn vele nachten bezig geweest om vrachtwagens vol te laden. Ondertussen rookten ze rustig een sigaretje of nuttigden ze een drankje”, zegt openbaar aanklager Inge Delissen. De buit is groot en bedroeg in totaal honderdduizenden euro’s.

Na de inbraken reden ze rechtstreeks naar een inzamelpunt in Nederland om langs de kassa te passeren. Het ging om een goed georganiseerd circuit. Ze dachten het gat in de markt te hebben gevonden om snel geld binnen te rijven.”

De daders namen telkens hun tijd bij de inbraken. Zo bleek uit camerabeelden bij Euro Gijbels in Geel dat ze meerdere uren in het bedrijf zijn geweest.

Soms moesten ze zich wel haasten. Zo werden de daders bij Hamal Signature betrapt door een bewakingsagent. Bij een inbraak in een bedrijf in Herenthout op 7 augustus 2017 werden ze betrapt en achternagezeten door een werknemer.

Kogel in dij

En bij de inbraak in de Veiling in Hoogstraten op 22 oktober 2017 liep het helemaal mis. De uitbater van de Veiling kreeg bericht dat het inbraakalarm in werking was getreden. Hij stuurde de politie ter plaatse. Die kon drie inbrekers betrappen.

De verdachten waren niet van plan zich over te geven en vluchtten weg met de laadklep van de vrachtwagen nog open. De politie loste enkele schoten. Eén politiekogel belandde daarbij in het dijbeen van Mohamed R. Tegen hem vorderde het openbaar ministerie een celstraf van 40 maanden. Coöperatie Hoogstarten – zoals de Veiling officieel heet – stelde zich burgerlijke partij voor meer dan 90.000 euro.

Poging doodslag

De 40 maanden cel voor Mohamed R. zouden bovenop een gevangenisstraf van 7 jaar komen die hij recent in Nederland al heeft opgelopen voor poging tot doodslag. Die poging tot doodslag gebeurde op 8 september nadat Mohamed R. betrokken was bij een inbraak in Rijkevorsel. Op de terugweg naar huis stootte hij nabij Ravenstein in Nederland op een politiecontrole, met de buit uit Rijkevorsel nog in zijn voertuig. In een poging te ontsnappen aan de politie ramde hij eerst drie politievoertuigen, om nadien te voet weg te vluchten.

Tegen de andere verdachten werden celstraffen tussen 20 maanden en 4 jaar gevorderd. Het vonnis volgt pas in maart.