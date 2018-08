Landlopersjogging 08 augustus 2018

De traditionele Landlopersjogging vindt dit jaar voor de zestiende keer plaats en gaat door op vrijdag 31 augustus. De opbrengst van de jogging gaat telkens naar een goed doel in of rond Wortel en dit jaar is gekozen voor de werking van de ouderraad van basisschool De Wijsneus in Wortel. De kinderen kunnen kiezen uit twee afstanden: de 500 en de duizend meter. Zij starten om 18.40 uur. De volwassenen starten om 19 uur en hebben de keuze uit de 3, 6, 9 kilometer of de 10 Engelse mijl. Inschrijven kan vanaf 17 uur. Meer info op www.landlopersjogging.be (VTT)