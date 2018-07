Landingsbaan tijdelijk gesloten DROGE ONDERGROND NIET MEER VEILIG VOOR VLIEGTUIGEN WOUTER DEMUYNCK

18 juli 2018

02u50 0 Hoogstraten Voor het eerst in meer dan 60 jaar ziet Aeroclub Keiheuvel zich genoodzaakt het vliegveld te sluiten. De reden? De aanhoudende droogte die de ondergrond te onveilig maakt voor de landing. Ook de glastuinbouwers in de regio zitten door het extreme weer met de handen in het haar.

De Koninklijke Aeroclub Keiheuvel maakt al sinds 1956 gebruik van het vliegveld, maar het is nog maar de eerste keer dat ze het veld moeten sluiten omwille van de droogte. "In 1976 was het ook een droge zomer, maar toen begon het toch weer sneller weer te regenen", zegt penningmeester Fernand Geuens. "Het vliegveld is nu gesloten omdat het terrein helemaal kapotgereden zou worden. Het is ook te gevaarlijk. Onder het gras heb je enkel zandgrond en als je daarin zakt, zouden er ongelukken kunnen gebeuren. Er is nog niets gebeurd, dus dit is louter preventief." Voorlopig wordt het vliegveld tot volgende week dinsdag gesloten. Dan volgt er een nieuwe evaluatie. "Het blijft sowieso tot dinsdag gesloten, ook als er in de tussentijd regen valt. We hadden nog niet veel activiteiten gepland, buiten de gewoonlijke vliegers. Voor een beachvolleybaltoernooi wilde men een deel van het veld gebruiken als parking, maar dat zal dus ook niet gaan." De Fly-In, de jaarlijkse opendeurdag, vindt tijdens het laatste weekend van juli plaats. "Het zal sowieso plaatsvinden, maar het valt nog af te wachten of dat met of zonder vliegverkeer zal gebeuren."





Waterbassins leeg

Ook bij de glastuinbouwers is het alle hens aan dek. Door de droogte zijn bij onder meer Proefcentrum Hoogstraten de waterbassins, die regenwater opvangen, zo goed als leeg. In het Proefcentrum doet men onderzoek en voorlichting in de teelt van aardbeien (onder bescherming en in open lucht) en de teelt van tomaat en paprika onder glas. "In de glastuinbouw is er heel wat opvangcapaciteit voor regenwater in bassins, waardoor we in principe droge periodes kunnen overbruggen", zegt directeur Tom Van Delm. "Maar als het té lang droog blijft, raakt die voorraad op. Daarom moeten er nu andere bronnen gezocht worden. In eerste instantie is dat putwater en daarna eventueel leidingwater. Dat zijn zaken die onze sector liever niet verkiest. Het is een pak duurder en bovendien is regenwater een pak kwaliteitsvoller omdat dat het zuiverste is, waardoor je de voedingssamenstelling zelf in de hand hebt. Hoeveel we zullen verliezen, is moeilijk te zeggen. Dat hangt af van hoeveel water we moeten oppompen. Onze wens? Dat het maar snel begint te regenen, tiens."