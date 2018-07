Landelijke Unie der Kruisboogschutters mag 40ste verjaardag vieren 31 juli 2018

De Landelijke Unie der Kruisboogschutters heeft onlangs in Sportimonium in Hofstade haar 40-jarig bestaan gevierd met een academische zitting. Voorzitter is Arnold Van Aperen uit Meer (Hoogstraten), die een korte uiteenzetting gaf over het ontstaan en het doel van de LUK. Hij bedankte ook de stichters en alle bestuursleden die gedurende deze 40 jaar met liefde en passie voor de kruisboog, en zonder enige vergoeding, de organisatie verder uitbouwden.





(VTT)