Landbouwers krijgen vergunning om door straten te rijden 30 maart 2018

02u28 0

Het stadsbestuur laat het politiereglement aanpassen wat betreft de tonnagebeperking van 3,5 ton in het centrum van Minderhout, waaronder de Koestraat. Die maatregel werd ingevoerd om de schoolomgeving veiliger te maken. Een aantal landbouwvoertuigen mag nu toch tijdens bepaalde momenten door de straten rijden en krijgen daarvoor een speciale vergunning.





Oppositieraadslid Jef Roos van Anders liet verstaan daar toch ernstige twijfels bij te hebben omdat dat onder meer 's middags mag. De opmerking zorgde op de gemeenteraad voor twijfel bij de meerderheid. Die liet de raad zelfs even schorsen. "Maar we gaan het reglement behouden zoals het nu is", zegt schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx (CD&V).





"Over een jaar gaan we het evalueren. Het gaat om een tiental landbouwers die een vergunning krijgt omdat ze gronden hebben net over de grens in Castelré." (VTT)