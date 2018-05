Ladingdieven riskeren dertig maanden cel 24 mei 2018

Drie mannen van Noord-Afrikaanse afkomst uit Anderlecht en Schaarbeek riskeren een gevangenisstraf van dertig maanden. Het trio wordt beticht van bendevorming, diefstallen en poging zware diefstallen. Het trio werd in februari van dit jaar opgepakt nadat ze betrapt waren op de parking langs de E19 in Minderhout. De drie stonden naast een vrachtwagen en waren onder meer in het bezit van werkhandschoenen en inbrekersmateriaal. Bovendien bleken verschillende dekzeilen van vrachtwagens doorgesneden. In hun wagen en later ook in hun verblijfplaatsen in Schaarbeek en Anderlecht werden verschillende spullen aangetroffen die afkomstig waren van ladingen van vrachtwagens. Het ging onder meer om dozen wijn en dozen tandpasta. De rechter velt een vonnis op 6 juni. (VTT)