Kunstenaars maken nieuwe Maria, Jozef en kindje Jezus voor kerststal Wouter Demuynck

23 december 2018

16u00 0 Hoogstraten Pastoor Bart Rombouts en burgemeester Tinne Rombouts (CD&V) hebben vandaag de nieuwe kerststal en kerstverlichting in aan de Sint Clemenskerk in Minderhout ingehuldigd. In die kerststal staan drie gloednieuwe kerstbeelden – Maria, Jozef en kindje Jezus – van de hand van vier Hoogstraatse kunstenaars.

De vier kunstenaars – Anja Bastiaansen, Sil Verhoeven, Lief Verhoeven en Karel van Oorschot – hadden eerder al de kerstbeelden van de kerststal in Meersel-Dreef vervaardigd. Die vielen erg in de smaak, waarop de kerkfabriek van Minderhout hen vroeg om de nieuwe kerststal van hun dorp ook op te fleuren met kerstbeelden. “Sinds begin oktober zijn we ermee aan de slag gegaan. We kwamen eerst telkens samen om te brainstormen zodat we op dezelfde golflengte zaten. Op creatief gebied hebben we allemaal een bepaalde achtergrond”, vertelt Anja Bastiaansen, een van de kunstenaars. “Ikzelf heb een Academie voor Beeldvorming gevolgd in Nederland, Lief en Sil volgden les aan het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO) en Karel is van beroep metaalbewerker-lasser. Iedereen had dus zijn eigen rol, waardoor we elkaar goed aanvulden.”

Zo zorgde Karel voor het ijzeren frame, werkten Sil en Lief aan de kleding en modelleerde Anja de gezichten en handen en beschilderde ze alle beelden. Sil hield zich naast de kledij ook nog bezig met het modelleren van de gezichten en handen. “We zijn helemaal vanuit het niets begonnen. Aan de basis ligt het levensgrote ijzeren frame, daarna hebben we papier-maché gebruikt. We hebben ons ook echt gebaseerd op het authentieke verhaal – vaak zochten we op of iets wel klopte. We zijn erg blij dat we deze opdracht hebben gekregen, want we hebben graag dat het overal in onze omgeving sfeervol en mooi eruit ziet. Waarschijnlijk komt er volgend jaar alvast een vervolg: dan mogen we normaal gezien de Drie Koningen vervaardigen.”

Burgemeester Tinne Rombouts was in haar nopjes met het resultaat. “Ze hebben heel knap werk afgeleverd, waarvoor mijn dank. En het is misschien een tip voor de buren van Hoogstraten-centrum: als ze daar ooit nieuwe kerstbeelden nodig hebben, dan hoeven ze het echt niet ver te zoeken”, knipoogde Rombouts, die ook nog de vrijwilligers achter de nieuwe kerstverlichting en kerststal in de bloemetjes zette. In de dorpskernen was er jarenlang geen kerstverlichting, totdat het stadsbestuur twee jaar geleden begon met het aanbod om één euro bij te leggen voor elke euro die een dorpsgemeenschap in kerstverlichting investeert. “Eind 2016 is op die manier al een mooie kerstverlichting aangebracht in het Raadhuis in Meerle en eind 2017 zijn ook Meer en Meersel-Dreef aangekleed met stemmige verlichting tijdens de eindejaarsperiode. Dit jaar zijn we heel blij dat ook Wortel en Minderhout zich bij het aanbod van het stadsbestuur hebben aangesloten. Dit wordt dus het eerste jaar dat we in alle dorpskernen van Hoogstraten kerstverlichting hebben. Ook de bouwers van de kerststal hebben een prachtig staaltje vakmanschap afgeleverd. De dorpsraad, de kerkfabriek, de bouwers van de kerststal en de kunstenaars van de kerstbeelden – hen wil ik allemaal van harte bedanken dat ze zoiets voor elkaar hebben gebracht, waar heel de dorpsgemeenschap van Minderhout van geniet.”