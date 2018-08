Kuier tussen kunst in Heerle 23 augustus 2018

Het kunstenaarscollectief School van Meerle organiseert dit weekend de 'Artwalk' aan Heerle in Meerle. Aan het meest in het oog springende kunstwerk wordt momenteel de laatste hand gelegd.





Heerle in Meerle. Als je de straat komt ingereden, overvalt je de stilte. Het is de thuishaven van baron Lionel van den Boogaerde. Afstammeling van de textielfamilie Voortman die in het midden van de negentiende eeuw Gent inruilde voor het hoge noorden in de Antwerpse Kempen.





Sinds kort wordt er een 'Artwalk' georganiseerd waarbij kunstenaars op het domein aan Heerle een kunstwerk kunnen maken. Hoogtepunt moet dit jaar het werk 'Hoofdpunt' worden. "Het beeld wordt vier meter hoog en wordt gemaakt uit straatklinkers en beton. De bouw is in volle gang. Op zaterdag 25 augustus wordt het kunstwerk om 18 uur feestelijk ingehuldigd door Luc Dockx. Mathilde Mestrom is de kunstenaar én uitvoerder", vertelt van den Boogaerde.





De organisatie van de Artwalk nodigt ook de derde- tot zesdejaars van de basisscholen uit een kunstworkshop te doen in de Artwalk. "Door de kinderen een stukje Artwalk te laten zien, hopen we dat ze anders naar de natuur en naar kunst kunnen kijken. Het idee is om de kinderen van natuurlijke en/of (gevonden) afvalmaterialen een klein kunstwerk te laten maken."





Zondag is iedereen vanaf 13 uur welkom op het terrein. (VTT)