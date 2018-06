Koud bad zorgt voor betere kersen bij fruitveiling 15 juni 2018

02u39 0

De Coöperatie Hoogstraten heeft gisteren de eerste kersen van het nieuwe seizoen verkocht. De eerste kilo's werden aangeleverd door teler Joris Christianen die zes jaar geleden begon met een kersenplantage. Ondertussen zijn er nog twee kersentelers begonnen. Het gaat wel om verschillende rassen zodat de aanvoer gespreid wordt over de maanden juni en juli. "Hoogstraten kersen worden allemaal onder bescherming geteeld, waardoor ze rijp geoogst worden en een volle smaak hebben", zegt Leen Matthé van de Coöperatie Hoogstraten. "Nieuw dit jaar bij Hoogstraten kersen is de hydrokoeling. De telers hebben hiervoor de nodige investeringen gedaan. Hydrokoeling betekent dat de warmte direct uit de vrucht wordt gehaald door ze onder te dompelen in een koud bad. Dit heeft tot doel de houdbaarheid van de kersen te verbeteren alsook de groene vruchtstelen te behouden." Dit jaar wordt zo'n 80 ton verwacht. (VTT)