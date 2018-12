Kortsluiting in elektriciteitscabine Clean Lease Toon Verheijen

21 december 2018

13u40 0 Hoogstraten Waterinsijpeling in een interne elektriciteitscabine van het bedrijf Clean Lease aan de Industrieweg, heeft voor een korte stroomonderbreking gezorgd op de industriezone. Het bedrijf werd enkele maanden geleden getroffen door een brand.

De hulpdiensten werden vrijdagochtend opgeroepen voor een ontploffing en rookontwikkeling bij Clean Lease aan de Industrieweg. “Door waterinsijpeling was er een kortsluiting ontstaan in de klantencabine van het bedrijf”, zegt een woordvoerder van Eandis. “Onze mensen zijn ook meteen ter plaatse gegaan om de cabine veilig te stellen. De brandweer kwam ook ter plaatse omdat er wat rookontwikkeling was. Door de kortsluiting zijn ook een zevental andere klantencabines in aanpalende bedrijven ook even uitgevallen. De onderbreking deed zich voor tussen 9.30 en 10.15 uur.”

Clean Lease werd eerder dit jaar getroffen door een brand.