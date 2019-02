Kopschoppers Highstreet riskeren 240 uur taakstraf Slachtoffer raakte deel zicht kwijt • Hoofdbeklaagde riskeert ook ‘slechts’ vier maanden cel voor poging doodslag Toon Verheijen

22 februari 2019

13u35 0 Hoogstraten Drie twintigers riskeren een taakstraf van 240 uur voor een brutale vechtpartij aan de parking van discotheek Highstreet in Hoogstraten. Voor de hoofdbeklaagde wordt ook vier maanden cel gevraagd. Die komt wel bijzonder goed weg met wat als poging doodslag wordt gekwalificeerd. Door de klappen raakte het slachtoffer een deel van zijn zicht kwijt.

Eind december 2015 dook op de Nederlandse website dumpert.nl een filmpje op van een bijzonder zware vechtpartij aan een Belgische discotheek. Al snel bleek het te gaan om een incident aan parking 2 van Highstreet aan de Sint-Lenaartseweg. Op het filmpje is duidelijk te zien hoe een jongeman door drie anderen tegen de grond wordt gewerkt en rake klappen en stampen moet incasseren, waarvan ook enkele tegen zijn hoofd. Pas na het opduiken van het filmpje diende het slachtoffer klacht in en startte de politie met een strafonderzoek. De politie slaagde er snel in om de verdachten te identificeren. In het najaar van 2016 verhuisde het dossier uiteindelijk naar Nederland, aangezien daders en slachtoffers Nederlanders zijn.

Champagne en wodka

De 21-jarige R.S. uit Maarssen is de enige die in de zaak een tijdlang in voorhechtenis heeft gezeten. Dat gebeurde in het najaar van 2016 toen R.S. pas voor de eerste keer verklaringen aflegde bij de Nederlandse politie. R.S., die een moeilijke jeugd heeft gehad en in het verleden al meermaals veroordeeld is voor gewelddelicten, heeft spijt. Hij is de enige die nog beticht wordt van poging doodslag, omdat hij duidelijk enkele schoppen geeft op het hoofd. Toen hij vrijdag in de rechtbank in Breda de beelden nog eens te zien kreeg, schrok hij zichtbaar zelf. “Er was nogal wat drank mee gemoeid”, vertelt de jongeman. “Maar ik ben veel te lang blijven doorgaan. Dat besef ik ook wel. Ik had moeten stoppen. Het was eigenlijk best een leuke avond geweest.”

De broers D.B. (26) en C.K. (21), die momenteel beiden in Ravels wonen, worden enkel beticht van openlijke geweldpleging. Ook zij beseffen naar eigen zeggen dat ze over de schreef zijn gegaan, maar geven toe dat er veel drank in het spel was. Het gezelschap zou zo’n vijf flessen champagne en een fles wodka soldaat hebben gemaakt. “Ik reageerde vooral omdat ik langs achteren werd aangevallen en tegen de grond werd gewerkt”, vertelt een van de twee broers. “Heb ik in shock zo heftig gereageerd ? Mogelijk. En er was wel wat gedronken, ja, zeker. Maar het was zeker niet gepland. Al willen we het niet goedpraten.”

Redelijke termijn overschreden

De voorzitter van de rechtbank gaf zelf aan dat de redelijke termijn in de zaak toch wel overschreden is en dat er rekening mee gehouden zal worden in de uiteindelijke strafmaatbepaling. Iets wat ook de Officier van Justitie, Michael Nieuwenhuis, grif toegaf. In principe kunnen verdachten die van poging doodslag beticht worden tot tien jaar cel riskeren. “Het is jammer dat de zaak zo lang heeft aangesleept door allerlei formaliteiten, maar dat neemt niet weg dat er nog altijd een straf moet volgen”, aldus Nieuwenhuis.

Hoofdbeklaagde R.S., die als enige echt richting het hoofd schopte, riskeert vier maanden cel met aftrek van de voorhechtenis en twee maanden met uitstel. Daarnaast hangt hem ook nog een taakstraf van 240 uren boven het hoofd. De twee broers uit Ravels riskeren elk een taakstraf van 240 uren. “Als deze zaak bijvoorbeeld in 2017 voor de rechtbank had gekomen, dan had ik een jarenlange celstraf gevorderd. De verdachten moeten goed beseffen dat het voor het slachtoffer anders had kunnen aflopen. Iemand tegen het hoofd schoppen, kan leiden tot de dood. De beelden zijn echt heftig. Het feit dat ze ‘maar’ sportschoenen droegen en de alcohol zijn geen vrijbrief om dergelijke feiten te plegen. Het slachtoffer wilde trucker worden, maar door het verlies van 30 procent van zijn zicht zal dat nooit lukken. Hij is voor de rest van zijn leven getekend.” De uitspraak volgt over twee weken.