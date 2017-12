Kolonie krijgt parking, kruidentuin en infopunt 02u39 0

De stad Hoogstraten plant in 2018 nog een hele reeks investeringen voor in totaal net iets meer dan 9 miljoen euro. Het gaat om heel wat algemene zaken, maar ook per deelgemeente zijn er heel wat investeringen. Voor Wortel vormen de investeringen op de Kolonie het meest opvallende project. Daar komen een gloednieuwe parking (155.000 euro), een kruidentuin (51.000 euro), een infopunt (171.000 euro) en wordt gestart met de renovatie van de linkervleugel van de boerderij (33.000 euro). Verder trekt de stad 45.000 euro uit voor de vergroening van de dorpscentra. (VTT)