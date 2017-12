Kloostersite afgesloten na vandalisme RUITEN VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN INGESLAGEN TOON VERHEIJEN

02u48 3 Toon Verheijen Alle ramen van de gebouwen op de kloostersite zijn gesneuveld. Hoogstraten De kloostersite in de Hoogstraatse deelgemeente Meer wordt vanaf dit weekend afgesloten voor 'bezoekers'. De voorbije dagen hebben vandalen zoveel ruiten ingeslagen dat het er door het rondslingerende glas niet meer veilig is voor spelende kinderen.

De kloostersite in Meer staat al ruim twintig jaar leeg. De voorbije jaren sneuvelde hier en daar wel eens een ruitje en er werd al wel eens een oproep gedaan om het niet meer te doen, maar de voorbije dagen liep het weer de spuigaten uit. "Het was echt niet meer normaal", zegt Frans Horsten van de vzw Klooster Meer. "Afgelopen woensdag waren we daar met mensen van Onroerend Erfgoed en waren er al heel wat ruiten gesneuveld. Vrijdag was het nog erger. Alles wat de naam 'ruit' nog waardig was, is ondertussen gesneuveld. En niet met kleine steentje, maar met grote plaveien. Wat duidelijk maakt dat het geen kleine kinderen zijn die het doen, maar vooral grotere. We betreuren dit echt. Zelfs het gebouw dat nog gebruikt werd als stockageruimte, de vroegere kleuterschool, heeft eraan moeten geloven. Ook daar is nagenoeg elke ruit ingeklopt."





Hekken

De vzw Klooster, die de site de voorbije jaren heeft beheerd en zorgde voor instandhoudingswerken, heeft nu samen met de Bouwmaatschappij Noorderkempen besloten om de site af te sluiten. Dat gebeurde ook op aanraden van de politie. "In eerste instantie zullen er hekken geplaatst worden rond de speelplaats zodat ze daar al niet meer tot aan de gebouwen geraken", vertelt Frans Horsten. "We moesten echt wel iets doen, want het is nu eigenlijk absoluut niet meer veilig om daar nog mensen en dan vooral kinderen toe te laten met al dat glas dat er rondslingert. Vermoedelijk na de kerstvakantie zal dan de volledige site afgesloten worden en kan dus niemand er nog op."





Ondertussen is er ook nog nieuws over de grote bouw- en sloopwerken die op de site gaan starten. Er komen onder meer 17 sociale woningen, kantoren en een dienstencentrum. In het oorspronkelijke kloostergebouw komen een B&B, een winkeltje voor streekproducten en een expositieruimte. In de twee gebouwen waarin de eerste klaslokalen werden ondergebracht, is er plaats voor een atelier, burelen en twee woningen. In de voormalige huishoudschool komen burelen en een loft. In het laatste gebouw dat behouden blijft, komt het lokaal dienstencentrum. De rest van de bijgebouwen gaat tegen de vlakte. "De aannemer voor de sloopwerken van een gedeelte van de gebouwen, zal vermoedelijk in januari aangeduid worden. De werken kunnen dan ten vroegste in de lente starten. Het hele project zou klaar moeten zijn in 2020."