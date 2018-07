Klokken komen terug thuis op 14 augustus 23 juli 2018

02u25 0

Het staat nu vast. De klokken van de beiaard van de Sint-Katharinakerk komen op 14 augustus terug naar de heimat. Daar zullen dan ook de twee reusachtige basklokken Franciscus en Elisabeth bij zijn. Alle klokken van de beiaard worden in de toren gehesen met een immense kraan. Alles samen gaat het om 11 ton aan brons dat met millimeterprecisie terug in het opengewerkte galmgat van de toren wordt geplaatst. De eerste klokken zullen al om 7 uur 's morgens omhoog gehesen worden. Het einde is gepland om 16 uur. (VTT)