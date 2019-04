Klein Seminarie wint scholenzwemwedstrijd Toon Verheijen

01 april 2019

19u17 0

Afgelopen zaterdag werd er in het wedstrijdbad van Sportoase Stede Akkers gestreden tussen de lagere scholen van Hoogstraten in een zwemwedstrijd. Er werden wedstrijdjes gezwommen van 25 meter en een Scholenestafette van 6x 25 meter. De wedstrijd was een organisatie van Hoogstratens Zwem Team en Sportoase Stede Akkers. Het Klein Seminarie werd uitgeroepen tot beste zwemschool van Hoogstraten. Basisschool van het Spijker won de wisselbeker van de aflossingen.