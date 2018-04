Kleermaakster (24) opent eigen zaak CÉLINE DUFOUR GEEFT JOB OP OM DROOM WAAR TE MAKEN TOON VERHEIJEN

23 april 2018

04u25 0 Hoogstraten Soms moet je gewoon durven springen, vindt de 24-jarige Céline Dufour uit Meer. Ze gaf onlangs haar job op om haar droom van kleermaakster waar te maken. Eind deze week opent ze haar showroom Made by c & Tailored by c. Céline maakt naaistukken waar je zelf niet aan wil of kan beginnen, maar komt ook aan huis om kostuums op maat te maken.

Céline was nog maar een klein meisje toen ze al droomde van een carrière als kleermaakster. "Het zat er inderdaad al vroeg in want ik maakte ook de kleedjes voor mijn Barbiepoppen allemaal zelf", lacht Céline die afkomstig is van Oudenburg (naast Oostende). Na haar studie modetechnologie ging ze op stage in Breda en belandde ze uiteindelijk in Meer, waar ze haar vriend leerde kennen.





3 uurtjes slaap

"In het najaar van 2016 ben ik gestart in bijberoep met het maken van naaiwerkjes en kostuums, maar dat was niet meer vol te houden. Ik werkte soms tot 3 uur 's nachts en moest om 6 uur weer op om naar het werk te vertrekken. Het was toen dat mijn vriend zei: waarom waag je het er niet op?" Haar hoofdbezigheid wordt kostuums op maat maken. "Klanten mogen naar hier komen of ik ga bij hen langs om de maten op te meten", vertelt Céline. "Alles kiest de klant zelf: de stof, de voering, de snit, de accessoires. Ik zal nooit twee keer hetzelfde kostuum maken. Ook hemden maak ik op maat. De gemiddelde prijs voor een kostuum zal toch rond de 600 tot 800 euro zitten. Koop je ergens in een winkels iets van pakweg Hugo Boss zal je dat ook kwijt zijn dus de prijs lijkt me niet overdreven (lacht). Maar ik doe niet alleen kostuums. Mensen mogen ook altijd langskomen voor naaiwerkjes of voor accessoires."





PSV

Céline wilde eigenlijk haar zaak starten in het oude klooster, maar omdat de werken daar waarschijnlijk nog even zullen duren kreeg ze een pand aangeboden in Meerdorp. Daar start ze dan eind deze week. Dat ze met naald en draad overweg kan, blijkt wel uit het vertrouwen dat ze krijgt. Voor een bekende Nederlandse familie van adel, waarvan de naam niet genoemd mag worden, moest ze al eens 360 gilets herstellen. Voor de eerste ploeg van PSV mocht ze de manchetteknopen doen. "Dat zijn natuurlijk leuke dingen en daar komen nieuwe dingen uit voort", lacht Céline. "De bedoeling is ook dat we starten met workshops, want ik merk dat nog maar weinig mensen zelfs simpele dingen als een knop aannaaien niet meer kunnen."





Made by c & Tailored by c aan Meerdorp 72 opent dit weekend de deuren.