Klassieke optredens in domein Den Rooy 16 mei 2018

Het domein Den Rooy zal op 30 juni het decor vormen voor een uniek klassiek concert. Het gaat om een samenwerking tussen de eigenaars van het domein en de organisatie van Klassiek in het Park, het vroegere Brasschaat Klassiek. "We starten met een wandeling om 12, 13.30 of 15 uur op het domein waar op drie verschillende plaatsen podia opgesteld zullen staan", zegt Jan De Ridder. "Daar zullen respectievelijk Raphaella Smits (gitaar), Roel Dieltiens (cello) en Elisa Caluwaerts (zang) en Aurélie Viegas (harp) spelen. Na de wandeling kan iedereen dan genieten van een heerlijke picknick. s' Avonds staat De Markies van Carabas op het programma. Verschillende solisten van The Groslot Gala Orchestra zullen muziekstukken spelen onder leiding van Robert Groslot. Géne Bervoets is de verteller van dienst. De avondvoorstelling wordt afgesloten met een concert van niemand minder dan Eliane Rodrigues op de piano. " Een combiticket voor het dag- en avondprogramma kost 45 euro. Studenten betalen 10 euro. Een vip-arrangement kost 125 euro. (VTT)