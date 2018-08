KFC Meer wint wisselbeker Arnold Van Aperen 22 augustus 2018

KFC Meer heeft voor de eerste keer het fusietornooi met de eerste elftallen van VNA Wortel, KFC Meerle, VV Minderhout en KFC Meer zelf gewonnen. Het was de tiende keer dat het tornooi plaatsvond. Dit keer was Minderhout VV de organiserende club. Meer won de eerste wedstrijd tegen Meerle met 3-0 en Wortel was de sterkste van Minderhout (1-0). De troosting tussen Meerle en Minderhout eindigde ook op 1-0. In de finale was uiteindelijk Meer de sterkste van Wortel met 3-0. Meer, de club van voorzitter Arnold Van Aperen, wint zo de eerste keer de wisselbeker.





