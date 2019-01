Kevertje van halve centimeter bedreigt sparren in Den Rooy Natuurpunt wil bomen snel kappen in strijd tegen ‘letterzetter’ Toon Verheijen

10 januari 2019

17u25 0 Hoogstraten Tientallen fijnsparren in natuurgebied Den Rooy zijn aangetast door een vervelend kevertje: de letterzetter. Door de droge zomer zijn de sparren minder weerbaar en sterven ze ook snel. Er is een groot risico dat ook andere sparren en dennen aangetast geraken. Natuurpunt wil nu zo snel mogelijk de bomen rooien.

In natuurgebied Den Rooy staan heel wat fijnsparren, maar ook lorken, douglassparren en dennensoorten. Door de droge zomer is de weerbaarheid van de boomsoorten fel achteruit gegaan en slaat de ‘letterzetter’, een kevertje van amper vijf millimeter groot, ongenadig toe.

“Het beestje legt eieren onder de bast en zodra ze uitkomen, beginnen de larven gangen te graven en die lijken op letters”, zegt Stijn Leestmans van Natuurpunt.

“Daarom noemen ze het ook letterzetters. Het gevaar is dat wanneer de beestjes rond geraken, de voedingsstoffen niet meer door de stam naar boven geraken de boom dus afsterft. Normaal zijn de fijnsparren sterk genoeg om de schade die de larven aanrichten te beperken door harsvorming). Door de aanhoudende droogte echter zijn onze bomen verzwakt en niet sterk genoeg om weerstand te bieden.”

Snel

De eerste sparren hebben het al begeven en zijn al tegen de grond gegaan. “In totaal zijn er vier bestanden aangetast waarvan er één al volledig dood is”, zegt Leestmans.

“De andere zullen wel volgen. En het gaat ontzettend snel, want een drietal maanden geleden was er aan de bomen nog helemaal niets te zien. Echt bestrijden kun je de kever ook niet. Het beste is de boom zo snel mogelijk rooien en afvoeren zodat de kevers geen tijd krijgen om zich te verplaatsen.”

Per boom gaat om enkele honderden tot enkele duizenden kevertjes.

Kappen

Natuurpunt beraadt zich nu over maatregelen.

“Heel wat bomen staan naast het wandelpad in Den Rooy en kunnen op termijn dus een gevaar vormen”, gaat leestmans verder.

“Momenteel blijft het wandelpad wel gewoon open en houden we de situatie goed in de gaten. Het probleem is dat we voor het gebied Den Rooy nog geen goedgekeurd natuurbeheersplan hebben dus dat we ook niet kunnen kappen. We moeten eerst kapvergunningen aanvragen en bovendien ook nog firma’s vinden die het kunnen doen. Daar kruipt tijd in, maar we zullen wel moeten. Voor sommige bestanden is het geen drama want die stonden op korte tijd op het programma om gerooid te worden, maar voor andere bestanden wilden we nog jaren wachten.”

Momenteel gaat het dus om enkele tientallen exemplaren, maar de vrees is tegen de zomer dat het aantal aangetaste bomen zal stijgen tot enkele honderden.

“Nu zitten de beestjes waarschijnlijk in een winterslaap, maar tegen maart/april gaan de larven weer uitkomen en dan kan het weer snel gaan. En als dan ook de lorken, douglassparren en dennen aangetast geraken, dan gaan er niet veel bomen overblijven en gaat het letterlijk een dode boel worden.”