Kap dreigt voor nog eens negen lindes op de Vrijheid Toon Verheijen

26 december 2018

14u36 0 Hoogstraten Tenzij een boomchirurg met een ultiem wondermiddel op de proppen komt, zal de stad in de loop van 2019 opnieuw negen zieke lindes moeten kappen op de Vrijheid. Die bomenrijen zijn al sinds de jaren 50 beschermd, en kunnen alleen vervangen worden wanneer ze een acuut gevaar vormen.

Enkele dagen geleden moest ter hoogte van bistro De Jachthoorn in alle vroegte al een linde gekapt worden omdat er een meer dan acuut risico op omvallen was. Omdat er ook een fietsenrek naast de boom stond, werd de knoop al snel doorgehakt. Nochtans werd vorig jaar nog een onderzoek naar de stabiliteit van de bomen uitgevoerd, en daaruit was geen gevaar gebleken. De zowat 240 bomen werden allemaal stabiel verklaard.

“Er zijn sindsdien echter nog bijkomende onderzoeken uitgevoerd”, aldus schepen van Openbare Werken Michel Jansen (N-VA). “Het gaat om tomografisch onderzoek. Daaruit bleek onder meer dat die boom dringend gesnoeid moest worden. We hadden hiervoor contact opgenomen met Erfgoed, omdat het om een beschermd dorpsgezicht gaat.”

Echo van de boom

Bij zo’n tomografisch onderzoek wordt een soort echografie van de boom gemaakt. En elke linde werd aan zo’n onderzoek onderworpen. Daaruit bleek dat er nog bomen slecht aan toe zijn. “In totaal verkeren momenteel negen lindes in zeer slechte staat, al is er geen acuut gevaar”, zegt schepen Michel Jansen. “We bekijken het probleem nu nog met een boomchirurg. Mogelijk kan die nog met een oplossing komen om de bomen te redden, maar dat is nog niet duidelijk.”

In de voorbije jaren zijn op de Vrijheid al op verschillende plaatsen lindes verdwenen — noodgedwongen. In december 2014 was dat onder meer ter hoogte van warenhuis Delhaize het geval. Toen dreigde een linde om te vallen door de hevige sneeuwval. Een jaar eerder gebeurde hetzelfde met een linde aan café De Rijkswacht, en in maart en april 2017 verdwenen nog eens vier exemplaren. “We vervangen de bomen wel altijd door een nieuw exemplaar — dat is verplicht”, aldus schepen Jansen. “Maar dat kan natuurlijk niet om het even wanneer. Je moet op het juiste seizoen wachten. Het rooien van de bomen moeten we ook altijd in overleg met Onroerend Erfgoed doen.”