Kampioenen van VV Meer gehuldigd Toon Verheijen

05 maart 2019

De Verenigde Vrienden Meer hebben hun kampioenen van 2018 in de bloemetjes gezet. Op de schietafstand van twintig meter werd VV Meer kampioen in de Kempische Bond. Op het Belgisch Kampioenschap behaalde het de tweede plaats net als op het provinciaal kampioenschap. Op de 6 meter afstand werd de ploeg achtste in het Belgisch kampioenschap. Begin februari werd de ploeg gehuldigd tijdens een academische zitting in Brussel. Arnold Van Aperen werd gehuldigd omdat hij al 40 jaar voorzitter is van de Vlaamse vleugel van de Belgische Kruisboogschutters. De andere gehuldigden waren Pieter Koyen, Igor Sevenans, Zoe Geudens, Ronny Geudens en Andre Bols.