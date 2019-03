K3 komt naar Highstreet Toon Verheijen

29 maart 2019

10u58 0

K3 bestaat dit jaar twintig jaar en dat zullen ze ook in Hoogstraten weten. Gevi Events is er immers in geslaagd om de dames van K3 naar de Noorderkempen te halen. Het optreden staat gepland op zaterdag 25 mei in discotheek Highstreet. De deuren gaan open om 18 uur en een uurtje later start het voorprogramma. Het optreden van K3 zelf start om 20 uur. De organisatie voorziet vooraan aan het podium een aparte kidszone zodat ook de allerkleinsten een perfect zicht hebben op hun favoriete groep. Tickets kosten 24 euro. Een VIP-ticket inclusief hapjes en drankjes kost 95 euro. Tickets zijn te bestellen via de facebookpagina K3 Hoogstraten of bij Dagbladhandel Kiosk op de Vrijheid in Hoogstraten.