Jonge koningen zingen voor drie goede doel Toon Verheijen

05 januari 2019

14u23 0 Hoogstraten De vormelingen van dit jaar trokken zaterdag de straat op voor het Sterzingen. De opbrengst van het zingen gaat naar drie goede doelen.

De drie gekozen goede doelen zijn de kinderpojecten van Missio, Siddartha en Feestvarkens vzw.

Missio is een project waarbij de vormelingen zich inzetten voor leeftijdsgenoten die het minder goed hebben .

Siddartha is een project van broeder Gust uit Merksplas in Ethiopië. Hij realiseerde al een aantal projecten in de hoofdstad Addis Abeba. Hij heeft er zaken uit de grond gestampt voor de opvang van aidswezen, dakloze mannen en moeders en rioolkinderen.

Feestvarken vzw tenslotte is een organisatie die kinderen in armoede een verjaardagspakket schenkt. Daarin zit een cadeau, materiaal voor een feestje thuis en een traktatie voor klasgenoten.