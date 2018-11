Jeugdhuis ’t Slot viert 50-jarig bestaan Toon Verheijen

08 november 2018

13u35 3 Hoogstraten Jeugdhuis ‘t Slot in Wortel maakt zich op voor een feestjaar want het bestaat een halve eeuw. De festiviteiten starten op 15-16-17 november.

Het bestuur van het jeugdhuis organiseert niet enkel een receptie voor alle oud-bestuursleden, maar ook een heus galabal voor alle huidige leden. Het weekend van 16 en 17 november wordt een stevig feestweekend, waarop ook het nieuwe logo van het jeugdhuis onthuld zal worden.

Jeugdhuis ’t Slot in Wortel werd in november 1968 opgericht met de hulp van Jaak Aerts. Hij stelde zijn stal ter beschikking en werd de eerste voorzitter. Vijftig jaar later zit 't Slot daar nog altijd. Jeanneke, de vrouw van Jaak, staat na al die jaren nog steeds paraat om de sleutel aan de tapper van dienst te bezorgen. Het wordt in elk geval een heus feestjaar. “Tussen november 2018 en november 2019 zullen talrijke activiteiten georganiseerd worden om samen met onze leden het 50-jarig bestaan van het jeugdhuis te vieren. Veel mag ik uiteraard nog niet verklappen, aangezien we het programma bekend maken op ons feestweekend, maar ik kan wel al zeggen dat er enkele grote comedynamen en bekende bands staan ingepland.”

’t Slot niet enkel een jeugdhuis, maar heeft de organisatie ook een fotoclub, een wijnclub en de Pompoenpaters die jaarlijks de Wortelse pompoenweging organiseren. Het bekendste evenement georganiseerd door ’t Slot blijft natuurlijk Wortel Kermis.