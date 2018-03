Jeugdbewegingen trekken naar Den Dijk 07 maart 2018

02u33 0

De jeugdverenigingen KSA en KLJ verhuizen in de toekomst meer dan waarschijnlijk naar het park/speelterrein Den Dijk. Zij zijn momenteel gehuisvest in zaal Pax, maar die locatie is te klein geworden. Beide verenigingen tellen alles samen zo'n 400 leden terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 120. Er is al eens gepolst om de gebouwen uit te breiden, maar dat is niet aan de orde. De zaal is niet alleen te klein, maar voldoet ook niet meer aan de normen. "Na overleg hebben we ervoor gekozen dat de twee jeugdbewegingen het plan verder uitwerken voor een nieuwbouw aan Den Dijk", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "KSA zal dat plan indienen voor de twee verenigingen. Er zijn al wel wat schetsen en ideeën uitgewerkt, maar die zijn nog niet concreet." (VTT)