Jef wil 80 km skaten voor KOTK STUDENT (20) HOUDT OP 1 JANUARI ACTIE VOOR GOED DOEL TOON VERHEIJEN

02u32 0 Foto Ton Wiggenraad Jef Geerts wil op zijn longboard van Hoogstraten naar Antwerpen skaten, en eventueel ook terug. Hoogstraten Jef Geerts (20) wil op de eerste dag van volgend jaar 80 kilometer afleggen op een skateboard. Per kilometer vraagt hij 10 euro sponsorgeld. "Ik zit wel in de blok, maar op 1 januari wilde ik toch niets doen. Ik wil ook mijn zus Beth en haar vriend Lucc een hart onder de riem steken." Jef wil de opbrengst schenken aan Kom op tegen Kanker.

Toen Jef Geerts uit Hoogstraten van al die acties hoorde tijdens de Warmste Week op Studio Brussel, begon het bij hem ook te kriebelen. De twintigjarige student Taal- en Letterkunde kwam op het idee om kilometers af te haspelen voor Kom op tegen Kanker. Niet zomaar te voet of op de fiets, maar wel met zijn longboard. De keuze voor KOTK was voor de jongeman een logische keuze. "De geneeskunde staat misschien al ver, maar nog altijd verliezen zoveel mensen de strijd", vertelt Jef. "Twee tantes hebben kanker gehad. Maar ook de vader van de partner van mijn zus Beth is eraan gestorven. Beth en Lucc Vromans plannen samen om dit jaar deel te nemen aan Alpe d'HuZes, een Nederlandse organisatie die geld inzamelt voor het wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Zij willen dit jaar samen die berg oprijden. Wel, met deze actie wil ik hen ook een beetje moed geven om de top te bereiken."





Fiets gestolen

Jef heeft nu het idee opgevat om op nieuwjaarsdag met zijn longboard naar Antwerpen te skaten en eventueel terug. "Mijn longboard is sinds enkele maanden mijn vervoermiddel waarmee ik overal naartoe ga", lacht Jef. "Een fiets wilde ik niet meer hebben, want die stelen ze toch altijd (lacht). "Een vriendin had dan dat longboard nog liggen en dat beviel me uiteindelijk wel. Supergetraind ben ik nog niet, maar ik kan er toch al aardig mee overweg."





Jaagpad

Het idee is nu om op 1 januari, de dag dat heel wat jonge mensen meestal wat uitblazen na een zware feestnacht, 's morgens om 8 uur te vertrekken in de Lindendreef om dan via Sint-Lenaarts en het jaagpad langs het kanaal Dessel-Schoten tot in Antwerpen te geraken. Voor elke kilometer vraagt Jef 10 euro te storten. Heen en terug gaat het om ongeveer 80 kilometer. "800 euro zou mooi zijn", vertelt Jef. "Per 10 euro dat er meer wordt gestort, beloof ik ook effectief een kilometer voort te skaten. Dat zal dan niet op 1 januari zijn, die kilometers plan ik dan in de paasvakantie. Mijn zus heeft al beloofd om die dag naast mij te fietsen om mij te bevoorraden."





Vroeg gaan slapen

"Het zal fysiek misschien wel afzien worden, maar ik heb het er graag voor over. Al is het echt wel de eerste keer dat ik zo'n afstand ga afleggen, want ik ben er maximaal al eens 13 kilometer ver mee gereden. Mijn vader was eerst niet gewonnen voor het idee omdat ik in mijn blokperiode zit, maar ik was toch niet van plan te studeren op 1 januari. Ik zal nu wel zelf streng moeten zijn en op tijd in mijn bed kruipen tijdens de oudejaarsnacht (grijnst)."





Jef heeft voor de actie een speciaal rekeningnummer geopend: BE02 7310 3685 6840. Stortingen zijn welkom met duidelijke vermelding van de naam en het aantal kilometer.