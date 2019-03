Jachthoorn plaatst eigen AED-toestel en maakt het voor iedereen bereikbaar Zaak sluit een hele dag om personeel opleiding te geven Toon Verheijen

28 maart 2019

12u26 0 Hoogstraten Bistrobar-Hotel-Friterie De Jachthoorn heeft sinds donderdagmiddag in de inkomhal een AED-toestel opgehangen. De zaak sloot vandaag een dag om het personeel een opleiding te geven. Na het stadhuis en het Begijnhof het derde toestel in het centrum van de stad. “Maar het mogen er nog altijd meer worden. In vergelijking met Nederland loopt België nog altijd ver achter”, zegt Luc Ketele van de vzw HeartSaver die zich sinds 2016 inzet om de AED-toestellen te promoten en te verspreiden.

Een Automatische Externe Defibrillator, of kortweg AED, kan een extra hulpmiddel zijn om mensen die een hartstilstand krijgen van de dood te redden. Heel wat bedrijven, verenigingen en openbare instellingen hebben al zo’n toestel hangen. Sinds donderdag hangt er ook eentje aan de Jachthoorn op de Vrijheid. Luc Ketele van de vzw Heartsaver gaf het voltallige personeel in de voormiddag een opleiding. “We zijn blij met het initiatief, want sensibiliseren rond hartstilstand blijft ontzettend belangrijk”, zegt Luc Ketele. “Rond de 11.000 mensen krijgen jaarlijks buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Het gebruik van een AED-toestel, uiteraard in combinatie met hartmassage met de handen, binnen de zes minuten kan duizenden levens redden. En toch lopen we in België nog altijd achter in vergelijking met Nederland. Wij hebben er 10.000 hangen. In Nederland zijn er dan 100.000. Zo veel groter is dat land nu ook weer niet. Aan de kostprijs kan het niet liggen, want alles samen kost de investering zo’n 2.000 euro.” Kindercardioloog Marc Gewillig, verbonden aan onder meer UZ Leuven, uitte onlangs nog in deze krant kritiek op het toestel. Dat niemand nog iets durft doen en alles maar aan het toestel overlaat terwijl hartmassage nog altijd het belangrijkste is. “Hij heeft zeker een punt. Je handen heb je altijd bij. Het is ontzettend belangrijk om zelf – in afwachting van het toestel – al te starten met hartmassage. Het toestel alleen zal het inderdaad niet altijd doen. Het is een en en verhaal.

Opleiding

Ben Van den Zegel van De Jachthoorn heeft niet lang geaarzeld en vindt het een meer dan zinvolle investering. “We zijn alle dagen open en we hebben dikwijls ook een ietwat ouder cliënteel. Het leek ons daarom een kleine moeite om zo’n toestel te hangen. We hebben het bewust ook buiten gehangen zodat iedereen er gebruik van kan maken. Het is voor iedereen in de buurt snel en gemakkelijk te bereiken.” De opleiding voor hartmassage en defibrillatie duurt ongeveer drie uren. Het personeel vond de opleiding enorm zinvol. “Vooral het toestel durven gebruiken. Dat is het belangrijkste, maar niet evident. Die schrik is toch wel verdwenen”, zegt Gert Ruts. Ook Maarten Aerts van Friterie De Jachthoorn vond het leerrijk. “Ik had ooit wel een korte opleiding gehad, maar dat was jaren geleden. Best nuttig om het allemaal nog eens op te frissen. Uiteraard hopen we het toestel nooit te moeten gebruiken, maar het geeft toch een geruststellend gevoel het te hebben én het te kunnen gebruiken in geval van nood.”

Signalisatie

Naast het geven van opleidingen en promoten van de AED-toestellen, zet de vzw HeartSaver zich ook in voor het uitwerken van een signalisatieplan waarvoor ze eigen bordjes lieten ontwerpen. Onder impuls van peter Pedro Brugado, de gekende cardioloog, staat er het woordje ‘hartstarter’ op. “We hopen dat daarmee de functie van het toestel duidelijk wordt, want bijna 1 op 2 weet eigenlijk niet waarvoor AED staat. Dat willen we veranderen. Maar we willen ook iets veranderen aan het bekendmaken van de plaatsen waar de toestellen hangen. Want er eentje hebben is één, maar als niemand ze weet of ziet hangen, helpt het ook niet. We gaan dus nu bij het stadsbestuur aandringen om overal signalisatie te hangen.”

Hoogstraten wil zich ook promoten als hartveilige gemeente. Sinds het voorjaar 2017 is ook EVapp, Emergency Volunteer Application, actief. Iedereen die geregistreerd is, wordt bij een melding van een hartstilstand gealarmeerd. Op dit moment zijn er tweehonderd vrijwilligers aangesloten. “En dat mogen er nog altijd meer worden”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft. “We zullen er op blijven inzetten.”