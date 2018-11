Infoavond over tankslag Toon Verheijen

22 november 2018

07u59 0 Hoogstraten Intercommunale IOK en de stad Hoogstraten organiseren samen met de buurgemeente een informatieavond rond het verwijderen van stookolietanks. IOK wil een groepsaankoop realiseren.

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten. Hier zijn echter grote milieurisico’s aan verbonden. Daarom organiseert het stadsbestuur samen met de buurgemeenten en IOK een “tankslag”. Dit is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Niet alleen is het saneren van een tank goedkoper dan een eventuele bodemsanering. Door samen de markt op te gaan, willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen.

De infoavond vindt plaats op 28 november om 20 uur in de zaal de Welgezinde in het stadhuis.