Inbrekers viseren 4 huizen 16 juni 2018

02u43 0

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag op twee plaatsen in de Pastoor de Bougnestraat in Minderhout (Hoogstraten) ingebroken in een woning. Uit één woning werd een fiets gestolen, in de andere woning gingen de inbrekers aan de haal met een slijpschijf. Ook in de nabijgelegen Carolinestraat werden twee woningen geviseerd, maar hier vingen de daders bot.