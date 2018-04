In zwembad 't Beerke word je zomaar zeemeermin 12 april 2018

02u31 0 Hoogstraten Kinderen die er altijd al van gedroomd hebben om als zeemeermin (of -man) het water in te duiken, kunnen in zwembad 't Beerke terecht. Het zwembad biedt het aan als verjaardagsfeestje of zelfs als lessenreeks.

Kinderen konden al langer een verjaardagsfeestje organiseren in het zwembad, maar vanaf nu wordt dat iets spannender. "We bieden vanaf nu een all-inpakket aan", zegt sportfunctionaris Ronald Van Gils. "Zo vier je bij ons een origineel verjaardagsfeestje. De kinderen worden gedurende anderhalf uur ondergedompeld in de leefwereld van de zeemeerminnen en haaien. Ze krijgen dan een levensecht pak aan met een échte staartvin. Ervaren lesgevers leren hen dan de kneepjes van het vak. Het is ook de bedoeling dat kinderen zich tijdens de schoolvakanties kunnen inschrijven voor een lessenreeks."





Ook Sportoase Stede Akkers in Hoogstraten zou binnenkort met een gelijkaardige lessenreeks starten.





Na de grondige renovatie van het gemeentelijk zwembad in 2013 is het overigens nu de beurt aan het sporthalgedeelte.





Na meer dan 35 jaar worden niet alleen de kleedkamers en het sanitair volledig vernieuwd, maar komen ook nieuwe sportfaciliteiten bij. Vanaf 2019 kan de Beersenaar dan ook squashen, beschikt het sportcomplex over een 2de gevechtssportzaal en is er een polyvalente zaal voor dans en vip-momenten bij grotere sportevenementen. Volgende week volgt de eerstesteenlegging. (VTT)