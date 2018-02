Iedereen Beroemd zoekt inwoners met een verhaal 20 februari 2018

De crew van 'Iedereen Beroemd' strijkt op 9 maart neer voor opnames voor de rubriek 'lokale radio' bij Radio Valencia in Meer. De crew is op zoek naar mensen, verhalen en nieuwtjes in en om Hoogstraten. Wie een bijzonder plan, actie, project of verhaaltje heeft dat gefilmd mag worden, kan dat laten weten op Rit.vancaeckenberghe@vrt.be. Voorbeelden kunnen zijn: iets bijzonders knutselen of maken, repeteren voor een zangwedstrijd, een kunstwerk maken of het lekkerste dessert van Hoogstraten maken, een ongeziene verzameling of bijzondere hobby of een kunstje dat niemand anders kan. Alles is mogelijk als het maar een beetje speciaal is. (VTT)