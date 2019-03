Hulpverleningszone Taxandria zoekt vrijwilligers met een vurig hart voor de brandweer Toon Verheijen

29 maart 2019

Hulpverleningszone Taxandria is dringend op zoek naar 50 vrijwillige brandweermannen en -vrouwen voor brandweerposten Arendonk, Ravels, Turnhout, Vosselaar, Kasterlee, Beerse, Merksplas, Rijkevorsel, Hoogstraten, Meerle en Baarle-Hertog. Het is daarvoor een campage gestart met de leuze ‘Heb jij een vurig hart voor de brandweer?” Op 18 april is er een informatieavond in de brandweerpost Hoogstraten om 19 uur. In de maand mei zijn er nog dezelfde informatiemomenten op donderdag 9 mei om 19 uur in Turnhout, op zondag 12 mei om 10 uur in Hoogstraten en op donderdag 23 mei om 19 uur in Ravels.