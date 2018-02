Huis en schuur verwoest na felle brand GIGANTISCHE ROOKPLUIM KILOMETERS VER TE ZIEN JEF VAN NOOTEN

27 februari 2018

02u41 0 Hoogstraten Een hevige brand heeft gisterennamiddag zware schade toegebracht aan een schuur en een aanpalende woning in de Krekelstraat in Meer (Hoogstraten). De brandweer redde twee honden uit de brandende woning. De bewoners waren niet thuis. "Ze worden voorlopig door familie opgevangen. We zoeken een oplossing voor langere termijn", zegt burgemeester Tinne Rombouts.

De Hoogstraatse deelgemeente Meer werd maandagnamiddag opgeschrikt door een gigantische rookpluim. Aan buurtbewoners werd onder mee via de radio opgeroepen om ramen en deuren gestolen te houden. De rookpluim werd veroorzaakte door een brand in de Krekelstraat. Zowel het brandweerkorps van Hoogstraten als dat van Rijkevorsel snelden met bluswagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. "Rond 16.30 uur is er vanuit de Krekelstraat een oproep binnen gekomen bij de brandweer. Daarbij werd een brand in een loods gemeld", verduidelijkt Tinne Rombouts (CD&V), burgemeester van Hoogstraten. ZIj ging ter plaatse om de bewoners een hart onder de riem te steken. "Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek dat het om een loods ging die tegen een woning stond, en dat ook de woning reeds vuur had gevat op dat moment."





In schuur ontstaan

Het was een buurtbewoner die de brand in de loods had opgemerkt. De bewoners van het aanpalende huis waren niet thuis op het moment dat het vuur uitbrak. Bij de brand raakte dan ook niemand gewond. De materiële schade aan schuur en woning is wel groot. "De brandweer heeft twee huisdieren uit de woning bevrijd, twee honden. Zij stellen het goed", vertelt burgemeester Tinne Rombouts nog. "Maar de loods is volledig verwoest en ook de schade aan de woning is zeer groot."





De uitgebrande schuur werd door de bewoners gebruikt als berg- en hobbyruimte. De vlammen zijn zo goed als zeker in de schuur ontstaan. "De wind heeft de vlammen vervolgens naar de aanpalende woning doen overslaan", vertelt burgemeester Rombouts. "Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt, en het is best mogelijk dat de precieze oorzaak nooit achterhaald zal kunnen worden. Daarvoor is de bergruimte te zwaar verwoest."





De getroffen woning werd bewoond door een koppel. De brand heeft het huis onbewoonbaar gemaakt. De bewoners brachten de nacht door bij familie. "Zij kunnen voorlopig terecht bij familie. Dat geeft ons de tijd om een oplossing te zoeken op langere termijn, want de woning zal een tijd niet bewoond kunnen worden", besluit Tinne Rombouts.





De brandweer is uiteindelijk enkele uren bezig geweest om de brand onder controle te krijgen en na te blussen.