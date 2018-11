HRC en HoZT organiseren ‘Zwemmathon’ voor De warmste Week van Studio Brussel Organisatie kiest voor twee goede doelen Toon Verheijen

22 november 2018

21u17 0 Hoogstraten Na het succes van de eerste editie in 2017 organiseren de Hoogstraatse Reddersclub en Hoogstratens Zwem Team in samenwerking met Sportoase Stede Akkers opnieuw een 24-uren durende zwemmarathon in het kader van De warmste Week van Studio Brussel. De Zwemmathon start op zaterdag 24 november om 16 uur en zal eindigen op zondag 25 november ook om 16 uur. Het is de bedoeling om in die 24 uren zoveel mogelijk geld in te zamelen ten voordele van twee goede doelen: Menno’s Droom en Kom op tegen kanker.

De leden van beide clubs zijn al aan het aftellen, maar zaterdag om 16 uur is het zover. Dan duiken ze voor 24 uren het water in. “Iedereen kan komen zwemmen”, zegt Patrick Lambregts. “Voor het bedrag van 5 euro kan je zoveel baantjes komen zwemmen zoals je wil. Je kan ook zelf kiezen wanneer je die baantjes komt zwemmen, want het zwembad blijft voor deze gelegenheid 24 uren aan één stuk open. Individuele zwemmers kunnen zich natuurlijk ook laten sponsoren. Dat laten we aan de deelnemers zelf over. Alle gezwommen lengtes worden geteld en elke deelnemer die dat wenst krijgt na afloop een attest van deelname waarop de gezwommen afstand vermeld wordt. De leeftijd is niet belangrijk, als je kan zwemmen kan je deelnemen.”

Groepen

Individuele zwemmers zijn welkom, mar ook groepen kunnen deelnemen. Vanaf tien personen kan je je inschrijven. Dat kost dan vijftig euro. “Dan is het de bedoeling dat men een estafette zwemt gedurende de 24 uren. De groepsleden moeten dan ononderbroken in het water zitten”, zegt Lambregts. “We zorgen ook voor een kleine competitie. Het team dat in die 24 uren de grootste afstand aflegt, krijgt gedurende één jaar de wisseltrofee van de Zwemmathon for Life. Uiteraard mogen of kunnen teams kunnen zich laten sponsoren om zo nog meer geld in te zamelen.Er kunnen ook Fun-Teams deelnemen, hier is geen beperking van het aantal deelnemers, deze teams betalen ook 5 Euro per zwemmer. Deze teams zullen niet meedingen naar de wisseltrofee.”

Randanimatie

24 uren aan een stuk zwemmen, dan moet er uiteraard ook wat randanimatie aanwezig zijn en ook daar zorgt de organisatie voor. Tijdens de 24 uren zullen verschillende DJ-talenten plaatjes komen draaien om de zwemmers aan te moedigen en op te peppen. DJ’s die al zeker langskomen zijn Michel Stoffels, Marc van den Broeck, Tros Marginalos, Mike Kavelli, DJ Michelleke. “Het zwembad zal ook sfeervol verlicht worden door Michel Stoffels tijdens de donkere uren. Op geregelde tijdstippen zullen er bekenden komen meezwemmen. Hiervoor hebben we ondertussen al contacten gelegd met Belgische topzwemmers, mediafiguren en ook Hoogstraatse mensen. Op Facebook zullen we bekendmaken wie er allemaal langskomt.” De organisatie is ook Sportoase enorm dankbaar. “Dit alles kan enkel plaatsvinden dankzij de bereidwillige medewerking van SportOase Stede Akkers. Zij stellen immers het zwembad ter beschikking. Gedurende de 24 uren zorgen zij dat er redders langs de kant staan en ook voor het algemeen toezicht aan de inkom. De organiserende clubs zijn hiervoor zeer dankbaar en hopen samen een organisatie op touw te zetten waar ze de volgende jaren mee kunnen doorgaan.”