Hoogstraten Leeft schenkt 1.300 euro aan Za-Kpota 08 juni 2018

De gemeenteraadsleden Marc Van Aperen en Koen Van Leuven van Hoogstraten leeft hebben woord gehouden. Ze hebben een cheque van 1.300 geschonken aan de delegatie van Za-Kpota uit Benin die deze week op bezoek was in Hoogstraten.





Vorig jaar in september bracht een Hoogstraatse delegatie een studiebezoek aan Benin. De gemeenteraadsleden Marc Van Aperen en Koen Van Leuven maakten toen deel uit van de Hoogstraatse groep. Beide raadsleden hadden toen beslist om de reiskosten, die door de gemeente werden betaald, te schenken aan een goed doel in Za-Kpota. In de marge van het feestgedruis van de Heilig-Bloed-festiviteiten overhandigden ze de symbolische cheque van 1.300 euro aan de vertegenwoordigers van Za-Kpota. "Via de Mondiale Raad van Hoogstraten zal dit geld worden geïnvesteerd in een omheining die wordt geplaatst rond één van de schooltuinen van Za-Kpota. Deze schooltuinen zijn van levensbelang voor de duizenden kinderen die er naar school gaan. In deze tuintjes leren ze immers groenten kweken en de groenten die de kinderen zelf oogsten, worden gebruikt om ervoor te zorgen dat ieder kind per dag minstens één degelijke, voedzame warme maaltijd krijgt."





(VTT)