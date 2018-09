Hoogstraten Leeft pakt uit met veertien nieuwe namen 05 september 2018

Hoogstraten Leeft is de laatste partij die haar kandidaten voorstelt voor de gemeenteraadsverkiezingen. "We hebben geprobeerd een evenwichtige lijst samen te stellen uit Hoogstraten en alle deeldorpen", zegt Marc Van Aperen, lijsttrekker van de partij uit Meer. "We hebben 13 vrouwen en 14 mannen gevonden waarvan 7 jongeren onder de 35 jaar en 3 senioren. Ze komen uit Meersel-Dreef (2), Meerle (5), Meer (7), Minderhout (6), Wortel (3) en Hoogstraten (9). Ook opvallend: op de lijst staan maar liefst veertien nieuwkomers met Ann Tilburgs, Marleen De Vrij, Maxime Voet uit Wortel, Daan Smeekens en Ineke Koopmann uit Meersel-Dreef, Cindy Goossens, Patrick Melis, Thijs Servaes en Johan Peeters uit Hoogstraten, Larissa De Beuckelaer, Piet Van Bavel en Thijs Servaes uit Meerle; Annick Roos en Pim Van der Linden Patrick Melis, en Johan Peeters (Bolleke De Beer) uit Minderhout. Marta Gasiewska en Pim Van der Linden uit Meer versterken en Ann Tilburgsheeft ook Meerse roots. Ans Rood-Lochten uit Minderhout en Lianne Snoeijs uit Hoogstraten komen opnieuw op.





Van de huidige dertien mandatarissen komen er elf opnieuw op. Dat gaat naar Marc Van Aperen om Katrien Brosens, Ann Fockaert, Jos Martens, Herman Snoeys, Arnold Wittenberg en Koen Van Leuven, Natasja Snels, Jan Hadermann en Marcel Verschueren.





Ereburgemeester en OCMW-raadslid Arnold Van Aperen duwt de lijst. (VTT)