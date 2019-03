Hoogstraten krijgt prijs voor project School-straten Toon Verheijen

19 maart 2019

20u59 0 Hoogstraten Het project School-straten heeft de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2019 gekregen tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Daarbij zetten de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid inspirerende projecten voor veilig verkeer in de kijker.

De stad startte enkele jaren geleden met School-straten. Het ging in gesprek met leerkrachten, ouders en leerlingen om schoolomgevingen veiliger te maken. Onder meer in Minderhout zijn al maatregelen genomen zoals een schoolstraat.

De stad is trots dat ze nu in de prijzen vallen. “Dit is een bekroning voor het harde werk”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeer Michel Jansen.

Kind staat centraal

Schepen van Onderwijs Faye Van Impe (N-VA) sluit zich daarbij aan. “Met School-straten kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Het kind staat centraal en we laten hen uitgebreid aan het woord. Ook de directie en medewerkers van de school zoals (groot)ouders, het oudercomité, gemachtigde opzichters, politie en uiteraard ook de buren van de scholen mogen meedenken en -werken aan een veiligere mobiliteitssituatie.”

Ondertussen zijn er in de schoolomgevingen van De Meerpaal – Kiekeboe in Meer en Scharrel in Minderhout al maatregelen genomen. “Het is uiteraard de bedoeling om het project School-straten voort te zetten. Om dat te doen, wordt nog dit voorjaar een halftijdse projectmedewerker aangeworven”, zegt Van Impe nog.