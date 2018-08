Hoogstraten is betonhoofdstad van Vlaanderen (zegt Natuurpunt) 28 augustus 2018

Natuurpunt noemt de stad Hoogstraten de betonhoofdstad van Vlaanderen. Volgens de organisatie zou er dagelijks 815 vierkante meter bebouwd worden. De stad is verbolgen en nuanceert de cijfers.





Geen enkele stad draait zo snel aan de betonmolen als Hoogstraten. Per week ging daar - volgens Natuurpunt - de voorbije tien jaar halve hectare open ruimte op de schop. Dat is vier keer meer dan het Vlaams gemiddelde. Ook andere gemeenten in de Noorderkempen (Wuustwezel, Merksplas, Brecht) zouden kampen met een hoge betonsnelheid. Nog volgens Natuurpunt zal tegen 2029 de 340 hectare nog vrije bouwruimte volgebouwd zijn. "Het wordt allemaal wel héél simplistisch voorgesteld", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "Betonhoofdstad van Vlaanderen ? Het Vlaams gemiddelde bedraagt 14 procent. Wij zitten aan 12 procent. Die 815 vierkante meter is niet juist. Daarvan wordt de helft omgezet in tuin of groen. En bij ons is de woondichtheid echt wel gestegen. En de hypothese dat er de volgende tien jaar even veel gebouwd wordt als de voorbije tien jaar is nergens op gestoeld."





De stad ontkent niet dat het groeit, maar wijt dat aan positieve zaken zoals een vlotte bereikbaarheid, een groot scholencentrum, het winkelcentrum en het aanbod aan zorg. "Bovendien werden we in 2006 aangeduid als kleinstedelijk gebied en werden er extra woongebieden aangewezen. De uitbreidingen die er zijn, zijn ook volledig volgens de regels. We kijken altijd naar efficiënte invulling van terreinen." (VTT)





