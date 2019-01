Hoogstraatse Wielertoeristen toe aan 29ste bos- en veldtoertocht Toon Verheijen

20u51 0 Hoogstraten Op zondag 3 februari organiseren de Hoogstraatse Wielertoeristen, de club van Roger Van Damme, hun jaarlijkse bos- en veldtoertocht.

Het vertrek- en de aankomstplaats is het Klein Seminarie op de Vrijheid. DE deelnemers kunnen daar hun wagen parkeren en gebruik maken van het sanitair. Het volledige parcours is 45 kilometer lang. Het kan ook ingekort worden naar 18, 27 of 35 kilometer.

Het traject loopt vooral door de bosrijke natuurgebieden ten noorden van Hoogstraten. De deelnemers doen onder andere het Groeske en de Duitse Nonnen aan en rijden daarna door het prachtige kasteeldomein “Heerles Hof”. Ter hoogte van de Blauwbossen lassen ze enkele klimmetjes in over de zandduinen aan de Desta (ex-superprestige parcours). Vervolgens komen de bekende beukenbossen en de Gouverneursbossen aan de beurt. Na de bevoorrading op 27 kilometer krijgen de deelnemers een technische zone voorgeschoteld om dan naar Wortel Kolonie te rijden. Hier gebruiken een privédomein en de mooiste technische stukken van het Bloso MTB parkoers ter hoogte van staakheuvel. Vervolgens gaat het terug richting Klein Seminarie. Daar is er de mogelijkheid om het WK Veldrijden in Denemarken te volgen op een groot scherm.

De Hoogstraatse Wielertoeristen organiseren deze veldtoertocht voor de 29ste keer.