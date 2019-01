Honderden mensen met beperking uit de bol in Highstreet Toon Verheijen

09 januari 2019

Honderden personen met een beperking zakten woensdag af naar discotheek Highstreet voor hun ‘nieuwjaarsfuif’. Ze mochten vijf uren lang uit de bol gaan op de dansvloer. Het is een traditie die jaren geleden werd opgestart door de vorige uitbaters en nu door Nick Jorissen wordt voortgezet. “Die mensen zien genieten van de muziek, de gadgets die ze krijgen, de sfeer: daar doen we het eigenlijk voor. Knap werk ook van hun begeleiders. We hebben er veel respect voor. Ik wil ook mijn team bedanken om hun vrije uren op te offeren en vrijwillig de handen uit de mouwen te steken.” En de fuifgangers, die genoten met volle teugen!