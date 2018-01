HoHo wil horeca verenigen 26 januari 2018

03u02 0 Hoogstraten Horeca Hoogstraten (HoHo) maakt na dertig jaar een nieuwe start. De vereniging van horeca-uitbaters hoopt alle horecanten in Groot Hoogstraten over de streep te trekken en intensief te gaan samenwerken. HoHo lanceert tegelijk een nieuw logo.

HoHo is een dertig jaar geleden opgericht, maar volgens enkele leden was de 'schwung' er wat uit. De nieuwe stuurgroep bestaat uit Tom Gabriëls van De Rijkswacht, Tinne Aertnouts van Manifest, Inge Aerts van Het Begijnhof, Ben Van den Zegel van Le Cirq en Paul Snoeys van de Gulden Coppe. "We streven vooral naar onderlinge collegialiteit en met een goede samenwerking kunnen we ook in overleg gaan met het stadsbestuur", vertelt Paul Snoeys. "We gaan het stadsbestuur ook het memorandum van Horeca Vlaanderen overhandigen. Dat streeft onder meer naar een goed parkeerbeleid, een vlotte bereikbaarheid, een regelmatig overleg én een aanpak van oneerlijke concurrentie zoals bijvoorbeeld cafetaria's van openbare instellingen."





Met de doorstart hoopt HoHo elke uitbater te bereiken. "Zo hebben we bijvoorbeeld een WhatsApp-groep waarin we direct verdachte dingen kunnen melden of andere zaakvoerders om hulp vragen wanneer je bijvoorbeeld een vat bier tekort komt." (VTT)