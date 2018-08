Hitte zorgt voor recordoogst kiwibessen: 130 ton 09 augustus 2018

02u42 0 Hoogstraten De Coöperatie Hoogstraten zal dit jaar de kiwibessen sneller dan verwacht op de markt moeten brengen. Dit jaar wordt een aanvoer van 130 ton verwacht. Een record want vorig jaar was dat nauwelijks de helft.

De Coöperatie Hoogstraten startte enkele jaren geleden met de aanvoer van kiwibessen. Hoewel er al redelijk wat promotie rond werd gevoerd, blijft het eerder een onbekend product. Gezien de massale aanvoer door de weersomstandigheden kan daar dit jaar wel eens verandering in komen. "De nieuwe oogst van de kiwibessen wordt sneller verwacht dan eerst gedacht. Vanaf eind augustus zijn er weer volop kiwibessen verkrijgbaar in de winkel", zegt Leen Matthé van de Coöperatie Hoogstraten. "De verwachte oogst bedraagt dit jaar ongeveer 130 ton. Vorig jaar lag de productie lager (66,5 ton tegenover 109 ton in 2016) omwille van vorst in het voorjaar."





De Coöperatie Hoogstraten wil dit jaar uitpakken met een extra promotiecampagne. Er worden verschillende acties gepland. "Zo zetten we onder meer in op degustaties in het winkelpunt en hebben we ook een leuke actie met gratis kiwibestattoos voor de kinderen uitgewerkt", vertelt Leen Matthé nog. "Op die manier willen we mensen en zeker kinderen kennis laten maken met deze besjes. Het is een heerlijk product, gemakkelijk uit het vuistje te eten, een tof ingrediënt bij het koken en natuurlijk heel erg gezond. Al zeggen we het zelf (lacht)." Tv-koks onder wie Sandra Bekkari experimenteerden met de eerste kiwibessen van de nieuwe oogst. (VTT)