Het Heilig Bloedpark, waar onkruid tot in de hemel groeit SCHEPEN BELOOFT ACTIE NA KLACHTEN OVER ZWERFVUIL EN VERLOEDERING TOON VERHEIJEN

26 juni 2018

02u31 0 Hoogstraten Het Heilig Bloedpark in het centrum ligt er zwaar verloederd bij. De wandelpaden en de rustruimtes voor kapelletjes van de kruisweg geraken overwoekerd met onkruid en bijna overal zie je zwerfvuil liggen. "We hebben een achterstand maar zullen het snel aanpakken", belooft schepen van Openbare Werken Michel Jansen.

Het Heilig Bloedpark wordt dagelijks door heel wat wandelaars en fietsers gebruikt als rustige route naar het centrum of de begraafplaats. Ook schoolgaande jeugd komt er vaak. Maar heel wat bezoekers aan het parkje mopperen over de toestand waarin het park zich bevindt op dit moment. De wandelpaden en rustplaatsen voor de kapelletjes van de kruisweg zijn op vele plaatsen overwoekerd door onkruid.





Doorgang versperd

Twee doorgangen in het Heilig Bloedpark zijn bovendien bijna dichtgegroeid door de begroeiing en het onkruid dat van de twee kanten naar elkaar toe aan het groeien is. Op één plaats staan de distels tot meer dan anderhalve meter hoog en beginnen ze ook al over te hangen op het wandelgedeelte. Een van de kapelletjes van de kruisweg heeft al geruime tijd een zware tak op z'n 'dak' liggen en is bijna niet meer zichtbaar. Dat lijkt meer op vandalisme. Her en der in het park ligt ook het zwerfvuil verspreid. Lege flesjes, blikjes, pakken friet, yoghurtpotjes tot zelfs een heus kussen op een bank.





"In deze tijd van het jaar zou het parkje op z'n mooist moeten zijn", zucht een voorbijgangster. "We zien er helaas niet veel van. Ik mag hopen dat de stad er wat aan gaat doen. Nu is het maar troosteloos."





Achterstand

Schepen van Patrimonium en Openbare Werken (N-VA) weet dat er her en der plaatsen zijn die er niet goed bij liggen. "We zijn met man en macht gestart op het kerkhof, want daar was het ook niet meer mooi", aldus Michel Jansen.





"Ook het kerkhof van Minderhout moet een onderhoudsbeurt krijgen. En inderdaad geldt hetzelfde voor het Heilig Bloedpark. We kampen met een serieuze achterstand waardoor het op sommige plaatsen niet meer te doen is. Onze ploegbaas is onlangs met pensioen gegaan en z'n vervanger start pas op 1 augustus. Er wordt ook werk gemaakt van een betere planning. Het zijn geen excuses, maar we maken er werk van. Het probleem van het zwerfvuil kunnen we inderdaad niet ontkennen. Daar hebben we echt op verschillende plaatsen in de stad last van. Maar zodra onze mensen het Heilig Bloedparkje aanpakken, zal ook het zwerfvuil daar aangepakt worden."