Herdenkingsbord voor neergehaalde bommenwerper uit WOII 29 mei 2018

02u59 0 Hoogstraten In de schaduw van het Gelmelslot is een herdenkingsbord ingehuldigd naar aanleiding van de 75ste 'verjaardag' van het neerstorten van een geallieerde bommenwerper. Het bord kwam er onder impuls van Erfgoed Hoogstraten.

De bommenwerper Halifax HR833 was in de nacht van 29 op 30 mei 1943 op weg van het Verenigd Koninkrijk naar een opdracht in Duitsland. De zevenkoppige bemanning haalde echter nooit de bestemming, want boven Antwerpen werd het vliegtuig geraakt om uiteindelijk neer te storten op de grens van Hoogstraten en Wortel in de omgeving van het Gelmelslot (de huidige gevangenis, red).





"Vijf van de zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven", vertelt Francis Huijbrechts van Erfgoed Hoogstraten. "Twee Britten konden dankzij de plaatselijke bevolking even onderduiken, maar werden uiteindelijk toch gepakt. Later op die dramatische 30ste mei 1943 werd in de buurt van het wrak de 60-jarige Hoogstratenaar Gust Noeyens dodelijk getroffen door een schot van een Duitse schildwacht. Een echt drama, want een van zijn dochters zou enkele dagen later in het huwelijk treden."





Het stadsbestuur verleende graag haar medewerking aan de herdenking. "Het zijn mensen die voor ons hebben gevochten", zegt burgemeester Tinne Rombouts. "Zij verdienen een blijvende herinnering. Het is de enige manier waarop we dankbaarheid kunnen tonen." (VTT)