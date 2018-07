Heisa rond politiehumor op Facebook VEEL NEGATIEVE REACTIES OP BERICHT OM HOND ZO SNEL MOGELIJK OP TE HALEN 20 juli 2018

02u29 0 Hoogstraten De beheerder van de Facebookpagina van de politiezone Noorderkempen heeft gisteren met een post voor een gevonden hondje nogal wat negatieve reacties ontvangen. De agent vroeg om een gevonden hondje zo snel mogelijk op te halen 'want als hij nog een uur zo blijft keffen, sta ik niet langer in voor mijn eigen daden'.

In de omgeving van De Mosten werd donderdagmorgen een kleine chihuahua aangetroffen die blijkbaar ergens ontsnapt was. De beheerder van de Facebookpagina deed een oproep aan de eigenaar om zich te melden. "Aangetroffen in de omgeving van De Mosten in Hoogstraten. Zou de eigenaar zich kenbaar willen maken aub? En liever vandaag dan morgen want als hij nog een uur zo blijft keffen, sta ik niet langer in voor mijn daden." Het bericht werd honderden keren gedeeld en vooral bij grote hondenliefhebbers viel het bericht - dat volgens de politie per ongeluk niet werd afgesloten met een lachende smiley - niet in goede aarde. Heel wat mensen reageerden verbolgen op de manier waarop de politie communiceerde: "Amai, daar moet je dan agent voor zijn, om niet in te staan voor je eigen daden als 'hij nog lang blijft keffen'? Verdraagzaamheid is precies moeilijk. En dat dan voor een 'voorbeeldfiguur'." Anderzijds waren er ook heel wat reacties die de humor van het bericht wel inzagen. "Omdat je bij de politie werkt, moet je alle dagen azijn drinken? Nee toch... zo'n drama." Heel wat reacties keerden zich ook tegen de mensen die de humor er niet van inzagen: "Volgens mij is er geen azijn meer in den Aldi."





Het bericht werd uiteindelijk bijna 800 keer gedeeld en leverde alleen op de pagina van de politiezone Noorderkempen al bijna 400 reacties op. "Mensen die onze facebookpagina kennen en volgen, weten altijd dat het goed bedoeld is", zegt woordvoerster Els Delafaille. "Normaal besluit onze beheerder berichten altijd af met een smiley ofzo, maar nu was hij dat door snel te moeten zijn vergeten. We hebben het hondje in elk geval héél goed verzorgd. Er was airco, het is veel geaaid en heeft lekker fris water gekregen." Dat er bij berichten over honden altijd humor komt kijken, bewijst ook deze post van enkele weken geleden. "Aangetroffen op de Loenhoutseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Heuvelstraat (Hoogstraten). Wil de eigenaar contact met ons opnemen vooraleer dit beest een van mijn collega's verscheurt?" Bij deze laatste ging het om een hondje niet veel groter dan een chihuahua.





Dierenliefhebbers

De beheerder van de Facebookpagina plaatste later op de dag ook zelf nog een verduidelijking. "Dit korps telt enkel grote dierenliefhebbers. Wij zouden dus nooit een onschuldig hondje pijn kunnen doen (tenzij in geval van wettige verdediging). De reden dat wij zulke berichten voorzien van een leuke foto of een grapje, is dat deze dan opvallend vaker worden gelezen en gedeeld en de eigenaar dus sneller kan worden opgespoord. Bedankt om dit bericht opnieuw massaal te delen. Het hondje is ondertussen terug thuis. Een GAS-boete werd opgesteld." Met daaronder nog een fotootje van een mopshond op een stoel in het water met daarbij een teksballon: zo, dit escaleerde snel". Dat laatste was - uiteraard - weer een grapje.