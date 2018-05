Heilig Bloedweek vol optredens, dj's en heerlijke hamburgers 26 mei 2018

Het grote podium staat dit jaar ter hoogte van café Kokomo City, maar ook andere horecazaken pakken uit met extraatjes in de Heilig Bloedweek. Zo zijn er optredens aan de Gelmel, organiseert café De Rijkswacht woensdag een 'bal van de Rijkswacht'.





Maar ook Mirella Van Aart van café d'Hoaghste Tyd deelt in de feestvreugde.





"We hebben de twee zondagen ook een terras vooraan de zaak staan en ook op woensdag hebben we eigen tap staan buiten", vertelt Mirella.





"De eerste zondag hebben we een optreden van dj Jordy en Laura Fisher. Op woensdag hebben we Double You en hebben we achteraan ook een hamburgerkraam staan. De tweede zondag hebben we een optreden van Arno Kolenbrander." (VTT)