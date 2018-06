Heilig Bloedprocessie sluit stralend af 04 juni 2018

De Heilig Bloedweek werd zondag feestelijk afgesloten met de tweede Heilig Bloedprocessie. Daarna kon jong en oud zich ook nog even uitleven op de kermis. Voor Kamerkoor Vialta was het overigens een speciale processie dit jaar. "Dit jaar is inderdaad een speciale gelegenheid, want Vialta gaat voor de vijftiende keer mee en we waren toevallig ook met vijftien zangers", klinkt het bij de koorleden. Ook de bezoekers genoten van de processie, die in tegenstelling tot vorige week volledig kon uitgaan en gespaard bleef van zelfs het kleinste spatje regen. "Meelopen is niets voor mij, maar ik ga toch wel altijd kijken", vertelt Drie Huijbrechts. "Het was ook wel een beetje grappig. Mijn klein zusje Lise deed een schaap na toen het Lam Gods voorbij kwam gewandeld." (VTT)