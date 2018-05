Heilig Bloedlaan krijgt grondige make-over BOUW VAN 24 APPARTEMENTEN START NOG VOOR ZOMER TOON VERHEIJEN

17 mei 2018

02u49 0 Hoogstraten Projectontwikkelaar ICN Development hoopt nog deze zomer te starten met de bouw van 24 appartementen en twee handelspanden aan de Heilig Bloedlaan. Ook voor de 110 woningen/kavels op de achterliggende verkaveling Zuid-Oost zou voor de zomer de eerste schop in de grond gaan. En de gebouwen van VITO? Daarvoor is nog een studie aan de gang.

De omgeving van de Heilig Bloedstraat-Lodewijck De Konincklaan-Achtelsestraat zal een grondige metamorfose ondergaan. De sloophamer maakt korte metten met de gebouwen waar vroeger een bakkerij, een kapsalon en een café waren. In de plaats komt het nieuwbouwproject De Warande, met 24 appartementen en twee handelsruimtes. Onder de appartementen zitten ook drie penthouses.





Vanaf 175.000 euro

"Momenteel loopt het openbaar onderzoek. Als alles naar wens verloopt hopen we na de zomer te kunnen starten met de bouwwerken", vertelt Nathalie Schrauwen van ICN Development. "Behalve kleine en grotere appartementen bieden we ook drie penthouses aan."





De prijzen van de appartementen starten aan 175.000 euro en zullen verkocht worden door IMMO Noord. Het nieuwe gebouw zal niet exact op dezelfde plaats verrijzen, want de bebouwing schuift enkele meters achteruit. Dat is in samenspraak met de stad beslist om de zichtbaarheid en de veiligheid op het kruispunt van de Heilig Bloedstraat en de Lodewijck De Koninck te vergroten. Op de extra vrijgekomen ruimte voor het gebouw zal een groene zone komen.





Rond de Heilig Bloedsstraat en aanpalende straatjes heeft ICN ook nog de verkaveling Zuid-Oost. Tegen die verkaveling met ongeveer 110 geplande woningen werden heel wat bezwaren ingediend. De verkaveling zou er nu wel komen, mits de verkavelaar zorgt voor een rechtstreekse ontsluiting via de Lodewijck De Konincklaan





VITO

"Ook die werken zouden we nog voor de zomer willen starten", aldus Schrauwen. En nog in dezelfde omgeving is er de site van TC De Vrijheid. Vastgoed CW kocht die site. "Maar dat is een aparte projectzone. Maar die plannen zijn nog niet heel concreet. De uitbaters kunnen nog geruime tijd de zaak uitbaten."





Een eind verderop op de Vrijheid is ICN recent ook eigenaar geworden van de gebouwen van VITO en de bloemenwinkel. Het voorste gedeelte zal ingenomen worden door Era Immo Noord & ICN Development. Die twee kantoren met zo'n dertig werknemers worden samengebracht tot één kantoor in hartje Hoogstraten. "Voor het achterste gedeelte loopt momenteel een volumestudie. Tijdens de bouwwerken zal VITO wel nog gebruik maken van het achterste gedeelte, en dat tot hun nieuwbouw klaar is."