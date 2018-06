Heerlijk picknicken op de kolonie 18 juni 2018

Tientallen bezoekers zakten gisternamiddag af naar de Kolonie in Merksplas om er deel te nemen aan 'Ge(s)maakt in Merksplas. Het ging om een gezamenlijk initiatief van Baarle-Hertog/Nassau, Hoogstraten en Merksplas. Iedereen was welkom met een zelf meegebrachte picknick die aangevuld kon worden met enkele lokale producten ter plaatse zoals ambachtelijk gebrouwen wijn, hoeve-ijs, kaas, belegde boterhammetjes en andere proevertjes. Voor de kinderen waren er ritjes op een pony, een springkasteel of huifkartochten. Een herder kwam ook langs met zijn schaapskudde. "Voor ons mogen ze dit iedere zondag organiseren", lacht een gezin die vanuit het naburige Wortel kwam afgezakt naar de kolonie in Merksplas. (VTT)