Handen op elkaar op eerste lentedag 22 maart 2018

02u54 0 Hoogstraten Leden van de fietsersbond Hoogstraten hebben gisteren de honderden fietsers die de kou trotseerden op weg naar school of werk op een applaus getrakteerd. De actie vond plaats in het kader van de Nationale Applausdag.

"De eerste dag van de lente is stilaan symbolisch voor fietsers", zegt Jan Fret. "Op weg naar school of het werk hebben we ze een applaus gegeven. Niet alleen om hen aan te moedigen de fiets te blijven gebruiken, maar ook om automobilisten te tonen dat het anders kan." De actie vond plaats op de hoek van de Gelmelstraat en de Lindendreef waar traditioneel elke ochtend honderden scholieren passeren uit Wortel en Merksplas richting één van de scholen in Hoogstraten. Hetzelfde geldt voor de tweede locatie, het kruispunt van de Gravin Elisabethlaan en de Vrijheid. Dat laatste is best ook een gevaarlijk punt, waar iedere dag politie moet staan om fietsers en voetgangers over te laten. (VTT)